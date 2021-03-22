Болгарія висилає двох російських дипломатів у рамках шпигунського скандалу. За неофіційною інформацією, йдеться про співробітників зовнішньої розвідки Росії Олександра Зінкіна та Максима Рибкіна - це перший і другий секретарі посольства.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у Софії під час секретної операції затримали шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. За даними прокуратури, вони вербували людей, які мали доступ до державної таємниці Болгарії, а також до структур НАТО.