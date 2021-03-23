Всем нам приятно иметь дело с воспитанными, тактичными людьми, которые ловко умеют подобрать нужные слова, чтобы выразить свои эмоции без оскорбления чувств других. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый деликатный.

Итак, на первом месте оказались Девы. Чувство такта и умение находить точки соприкосновения с разными людьми - это те качества, которые позволяют Деве ладить со всеми, кто ее окружает. Однако есть в представителях этого знака один маленький нюанс.

Девы на дух не переваривают людей, которые ведут себя беспардонно и закрывают глаза на чувства и желания других. И если такие люди присутствуют в окружении Девы, то она рано или поздно тактично поставит их на место.

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