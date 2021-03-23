Путешествия в Украину: иностранцев обязали оставлять новые данные [ Редактировать ]
Для оформления виз на въезд в Украину иностранцы отныне должны будут подавать отпечатки пальцев. Соответствующий законопроект №3630 подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Документ был разработан Министерством иностранных дел Украины. Согласно ему, информацию должны подавать как граждане иностранных государств, так и лица без гражданства. Отказ подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.
Отмечается, что закон вступает в силу со следующего после публикации документа дня и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу. Известно, что в начале марта 2021 года законопроект был принял Верховной Радой за основу и в целом.
Читайте также, Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус, Соответствующее решение было принято вчера, во время внеочередного заседания правительства, по словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера.
Кроме того, в Турции изменятся правила въезда начиная с 15 марта, всем желающим попасть в страну нужно будет заполнить специальную анкету за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде.
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