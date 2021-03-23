Для оформления виз на въезд в Украину иностранцы отныне должны будут подавать отпечатки пальцев. Соответствующий законопроект №3630 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Документ был разработан Министерством иностранных дел Украины. Согласно ему, информацию должны подавать как граждане иностранных государств, так и лица без гражданства. Отказ подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Отмечается, что закон вступает в силу со следующего после публикации документа дня и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу. Известно, что в начале марта 2021 года законопроект был принял Верховной Радой за основу и в целом.

Читайте также, Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус, Соответствующее решение было принято вчера, во время внеочередного заседания правительства, по словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера.

Кроме того, в Турции изменятся правила въезда начиная с 15 марта, всем желающим попасть в страну нужно будет заполнить специальную анкету за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде.

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