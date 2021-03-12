Судьбоносная консультация будет проходить с 11 марта по 3 июня 2021 года/ фото: DW

Еврокомиссия начала обсуждение и консультации, касающиеся разрешения иностранным гражданам въезд на территорию Союза, оформив электронную визу. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Комиссии.

Таким образом, благодаря этим инновациям, туристы смогут быстрее получить разрешение на въезд, а также она заменит бумажный стикер.

Изменения, которые сейчас рассматриваются, включают введение цифровой визы, которая заменит бумажный визовый стикер, используемый сейчас, и позволит всем, кто планирует поездки в ЕС, подавать заявки на получение виз полностью в режиме онлайн.

Отмечается, что процедура позволит путешественникам сэкономить как время, так и деньги. Эта инициатива полностью соответствует намерению Еврокомиссии модернизировать и перевести в "цифру" большинство общественных услуг в Евросоюзе. Известно, что судьбоносная консультация будет проходить с 11 марта по 3 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что для украинцев с 1 марта начали действовать два новых безвиза. С началом весны вступает в силу соглашение о безвизовом режиме, подписанное Кабинетом министров Украины и Правительством Гренады в июле 2020 года.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима с Великобританией до 30 января 2022 года. Гражданам Объединенного Королевства и Северной Ирландии продлен и транзитный проезд через территорию Украины.

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