Подяка за врятовані життя. Українські військові доставили до Дніпровської дитячої лікарні надсучасний наркозно-дихальний апарат. Адже саме медзаклади Дніпра це медичний форпост, який першим приймає армійців та мирних мешканців з прифронтових територій. Більше про добру справу розповість Олена Мендалюк.

На операційному столі Дніпропетровської обласної дитячої лікарні новонароджене немовля. У маленького пацієнта з Донецької області вроджена пухлина.

Денис Сурков, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Це так звана крижова, куприкова тератома. Дитина народилась із загальною вагою два кілограми 700 грамів. Зараз, після того, як тератома була видалена, вона важить 1200.

Медики кажуть, немовля народилося передчасно. Операція триває вже кілька годин і це вже друга операція, яку проводять за допомогою нового наркозно-дихального апарату. За словами фахівців, саме це сучасне обладнання збільшує шанси на успіх у таких складних втручаннях.

Денис Сурков, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Для того, щоб ми могли проводити такі складні і довготривалі операції у малюків безпечно саме для цього нам і потрібні такі апарати, які дозволяють не тільки проводити штучну вентиляцію легень маленьким пацієнтам, а ще дає дуже багато моніторингу. Тобто монітор газів анестологічних, якими проводиться анестезія, моніторинг вентиляції. Там дуже багато показників.

Такого обладнання Дніпропетровська обласна дитяча лікарня потребувала вже давно. Однак його вартість для закладу не підйомна - майже 300 тисяч гривень. Втім, українським військовим вдалося отримати медичне обладнання безкоштовно. В рамках міжнародної стратегічної ініціативи "допомога Схід" апарат привезли із Франції як гуманітарну допомогу.

Борис Кутовий, координатор проекту "Допомога Схід":

У зв'язку з цими потребами формуються заявки, передаються до Франції до асоціації міжнародної благодійної допомога Франція-Україна. У Франції беніцефіар підбирає саме ту допомогу, саме те обладнання, саме те, що було вказано у заявці. Після цього наші перевізники, завдяки асоціації автоперевізників України, доправляє цю допомогу до України.

За словами військових, ця лікарня від перших днів бойових дій допомагає дітям з Донбасу тут діагностують, оперують та лікують.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України:

В рамках нашого спільного гуманітарного проекту "Допомога йде" протягом 2016-2018 років медична допомога надалась майже 100 маленьким дітям. Більшості була врятована, їхня дитячі життя.

Медики рятують життя маленьким пацієнтам, а військові за це віддячують допомогою. В рамках міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" необхідне обладнання та меблі отримали вже більше ніж 40 медичних закладів. Військові також передали 70 тон допомоги.