Понад 480 тисяч нових заражень Ковідом в світі за останню добу. Найбільше у Бразилії, США та Індії. Щоб стримати поширення вірусу в Литві запроваджують обов'язкове тестування медиків, учителів і соцпрацівників.

Ті, хто відмовляться, працюватимуть дистанційно, або втратять роботу. Продовжує комендантську годину Австрія. На вулицю заборонено виходити з 8.00 вечора до 6.00 ранку. А в Данії карантинні обмеження пом'якшують.

З шостого квітня там відчинять школи, а згодом запрацюють торговельні центри, заклади культури й вуличні ресторани.

Греція відкриває кордони для ізраїльтян із сертифікатом про вакцинацію. Вони зможуть в'їжджати в країну без подальшої самоізоляції.