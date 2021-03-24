У Литві впровадили обов'язкове тестування медиків на COVID-19 [ Редактировать ]
Понад 480 тисяч нових заражень Ковідом в світі за останню добу. Найбільше у Бразилії, США та Індії. Щоб стримати поширення вірусу в Литві запроваджують обов'язкове тестування медиків, учителів і соцпрацівників.
Ті, хто відмовляться, працюватимуть дистанційно, або втратять роботу. Продовжує комендантську годину Австрія. На вулицю заборонено виходити з 8.00 вечора до 6.00 ранку. А в Данії карантинні обмеження пом'якшують.
З шостого квітня там відчинять школи, а згодом запрацюють торговельні центри, заклади культури й вуличні ресторани.
Греція відкриває кордони для ізраїльтян із сертифікатом про вакцинацію. Вони зможуть в'їжджати в країну без подальшої самоізоляції.
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