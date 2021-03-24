Канцлер Германии Ангела Меркель отменила выходные на Пасхальные праздники в связи со шквалом критики, обрушившемуся на нее. Об этом политик заявила во время пресс-конференции.

По ее словам, центральное правительство и федеральные земли договорились отменить решение о длинных пасхальных выходных с 1 до 5 апреля. Так, правительство просто призвало граждан оставаться дома во время праздников.

Отмечается, что Меркель добавила, что внедрение длинных выходных было большой ошибкой с ее стороны и извинилась за нее.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина до 18 апреля. При этом на Пасху будут введены более жесткие ограничения, таким образом власти намерены сдержать третью волну коронавируса.

Кроме того, Германию охватила третья волна COVID-19. Согласно решению канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель остаются в силе все действующие в стране ограничения.

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