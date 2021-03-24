ФОПам із "червоних зон" виплатять 8 тисяч гривень компенсації за карантин. Відповідний законопроєкт вніс у Верховну Раду Володимир Зеленський.

Гроші виділятимуть і з державного, і з місцевих бюджетів. Отримають їх лише застраховані особи, які втрачають частину зарплати через карантинні обмеження.

Звернутися із заявою про виплату допомоги можна протягом 30 днів із часу запровадження локдауну. Зробити це можна буде, зокрема, через додаток "Дія".

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: