Підприємцям із “червоних зон” виплатять компенсацію за карантин [ Редактировать ]
ФОПам із "червоних зон" виплатять 8 тисяч гривень компенсації за карантин. Відповідний законопроєкт вніс у Верховну Раду Володимир Зеленський.
Гроші виділятимуть і з державного, і з місцевих бюджетів. Отримають їх лише застраховані особи, які втрачають частину зарплати через карантинні обмеження.
Звернутися із заявою про виплату допомоги можна протягом 30 днів із часу запровадження локдауну. Зробити це можна буде, зокрема, через додаток "Дія".
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Через збільшення кількості захворювань в країні все більша кількість регіонів потрапляють до червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Ми розуміємо, що посилені карантинні обмеження в цих регіонах суттєво обмежують діяльність деяких сфер та підприємств відповідних галузей, тому на доручення президента України Володимира Зеленського буде запроваджено грошові виплати та підтримку по аналогії з тією, яку люди отримували взимку. Зокрема розроблено комплекс заходів щодо підтримки людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування.
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