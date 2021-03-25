На Рівненщині медики просять МОЗ відкрити лікарні другої хвилі. Поки що пацієнтів ушпиталюють у 15 медзакладах, але місць катастрофічно бракує. Медична система не витримує навантаження, а лікарі від виснаження непритомніють. Область стрімко прямує до "червоної зони". Більше розкажуть мої колеги.

Рівне відучора стало помаранчевим, але влада вже заявила - місто за крок до червоної зони. Тут статистика б'є всі рекорди від початку епідемії. Лише за минулу добу COVID-19 підтвердили в ста сімдесяти рівнян. Єдина міська лікарня, яка приймає таких хворих - забита вщерть.

Євген Кучерук, головний лікар Рівненської центральної міської лікарні:

Ми не можемо справитись з цією ситуацією. 178 осіб на кисні. Ні кисневі станції, які ми поставили, нічого не витримує просто цього діла. Я вже не говорю про наш колектив. Уже два випадки, коли в обморок одна медсестра і одна лікар попала.

До центральної міської лікарні везуть лише тяжких пацієнтів. Недужих з легким та середнім перебігом хвороби "швидка" везе до найближчих районних лікарень. Загалом у стаціонарах області з Ковідом майже тисяча пацієнтів. Нині їх приймають 15 медзакладів. Але вільні місця стрімко заповнюються. Тож область просить МОЗ відкрити ще чотири лікарні другої хвилі.

Олена Гандзюк, заступник начальника Рівненського обласного управління охорони здоров'я:

А саме це обласна клінічна лікарня, Березнівська центральна міська лікарня, Демидівська центральна районна лікарня і Корецька міська лікарня.

Лише за попередню добу коронавірус виявили у більш як пів тисячі жителів області. Це, кажуть медики, найбільше за весь час епідемії. Хворіють уже по другому колу. І ситуація із захворюваністю погіршується щодня.

Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області:

Рівненщина потрапила в помаранчеву зону через перевищення епідемічного порогу + Перевищення на 4,2 відсотка ми маємо. Ми очікуємо, що найближчими днями Рівненщина увійде в червону зону.

І хоча Рівненщина за крок до локдауну, місцева влада поки що вирішила жорстких обмежень не запроваджувати. Лише рекомендували перейти на дистанційне навчання. Тож від понеділка за парти в Рівному зможуть сісти лише учні молодших класів. Середня та старша школа два тижні навчатиметься онлайн.