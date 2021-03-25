"Впереди 5 химиотерапий": одинокая мать срочно нуждается в помощи [ Редактировать ]
В редакцию "Подробностей" обратилась семья 45-летней Юлии Шпирной. У женщины обнаружили две опухоли. Врачи диагностировали третью стадию злокачественного образования в груди и надпочечнике.
"Позади 3 химиотерапии, впереди - еще около 5-ти. Потом операция... Ее сыну всего 17 лет, воспитывает его одна. Сейчас он учится на 1 курсе запорожского вуза. Страшно смотреть, когда рядом близкий человек пытается побороть эту страшную болезнь", - говорит племянница Юлии.
Семья женщины надеется на неравнодушных людей, ведь стоимость лечения для них - просто неподъемная.
Реквизиты:
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