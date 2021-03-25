Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что "нормандская встреча" по Донбассу на высшем уровне вряд ли состоится в апреле.

По его словам, о дате такой встречи не стоит говорить, пока не будет согласован новый план по мирному урегулированию конфликта.

В частности, он прокомментировал возможность "нормандской встречи" в следующем месяце.

К сожалению, сейчас я уже не могу так сказать, потому что жизнь меняется и процессы постоянно уточняются, анализ становится более глубоким и факты - более очевидными. Главное, действия стают более открытыми. Поэтому сказать, что встреча будет в апреле... я не знаю.

По его мнению, встречи не будет, пока политические советники не договорятся о совместном плане на основе предложенных Германией и Франции кластеров для реализации минских соглашений.

Пока не будет согласован этот вопрос на уровне политических советников, пока они не договорятся о совместном плане, предложенном Францией, Германией и Украиной, а пока Россия молчит… то говорить о встрече на высшем уровне - нет такой возможности. Тем более нельзя говорить о дате встречи.

Напомним, Кулеба заявил, что "нормандский" формат переговоров по Донбассу на уровне глав МИД заморожен из-за позиции России, но коммуникация между советниками происходит почти каждый день. Ранее сообщалось, что Украина просит ЕС ввести новые "крымские" санкции против России. Вопрос репрессий в Крыму поднимут на заседании сессии Генассамблеи ООН.

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