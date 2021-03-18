В ближайшее время уже будет понимание того, когда пройдет встреча лидеров стран "нормандской четверки". Но Украина готова встречаться на высшем уровне со всеми сторонами этого формата.

Об этом на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки". Но параллельно я готов встречаться отдельно с со всеми лидерами "нормандской четверки" и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины, чтобы война на востоке закончилась", - отметил Зеленский.

Напомним, Кулеба заявил, что "нормандский" формат переговоров по Донбассу на уровне глав МИД заморожен из-за позиции России, но коммуникация между советниками происходит почти каждый день. Ранее сообщалось, что Украина просит ЕС ввести новые "крымские" санкции против России. Вопрос репрессий в Крыму поднимут на заседании сессии Генассамблеи ООН.

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