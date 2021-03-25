В среду вечером, 24 марта, в порт Одессы зашел американский сухогруз Ocean Glory. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Он доставил 350 тонн военного снаряжения для Вооруженных сил Украины.

По информации издания, судно доставило также из США в Украину 35 армейских внедорожников HMMWV, которые использует американская армия. Ожидается, что разгрузка военного оборудования продлится до завтра.

22 марта Ocean Glory заметили в проливе Босфор. Сухогруз, работающий по контракту с командованием морских перевозок США, направлялся из Чарльстона в Одессу.

Отмечается, что сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках. Построен в 2015 году, длина 171 метр, ширина 25 метров, дедвейт около 20 тысяч тонн.

Ранее мы писали о том, что в Одесском порту "заминировали" судно.