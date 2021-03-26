За добу у світі понад 622 тисячі людей інфікувалися коронавірусом. Найбільше нових заражень у Бразилії майже 98 тисяч. В Європі лідер із захворюваності Франція там 45,5 тисяч нових випадків.

ЄС планує пришвидшити вакцинацію, щоб до літа щеплення зробили щонайменше 70 відсотків дорослого населення. Загалом від початку епідемії COVID-19 у світі заразилися більш як 126 мільйонів людей. Понад 2 мільйони 700 тисяч - померли.