Іноземці ринули до Сербії, щоб щепитися проти коронавірусу. Напередодні країна оголосила, що безоплатно колотиме надлишкові дози сироватки від "АстраЗенеки" громадянам інших держав. Сама Сербія, з населенням 7 мільйонів людей, за темпами вакцинації на другому місці в Європі. Першу дозу там отримали вже понад 2 мільйони людей. Другу більш ніж 900 тисяч. Попри це, щодня в країні інфікується приблизно 5 тисяч людей.

Даніель Біндернагель, терапевт із Німеччини: