COVID-19 в Україні: ушпиталили п'ять тисяч інфікованих [ Редактировать ]
В Україні минулої доби 362 людини померли від ускладнень COVID-19. Нових інфікувань понад 16,5 тисяч. Ушпиталили майже п'ять тисяч недужих.
Найвищі показники захворюваності у Києві, на Одещині, Житомирщині та Львівщині. Тож у Міністерстві охорони здоров'я закликають людей - дотримуватися карантинних вимог і вакцинуватися.
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