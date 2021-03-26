У Вісконсині поліція ловила незвичайного хулігана [ Редактировать ]
Незвичайного хулігана довелося ловити поліцейським з Вісконсину. У будинок для літніх людей забігло оленя. Розбило шибку й опинилося в лабіринті коридорів.
Тварина панічно гасала будівлею, доки її зрештою не спіймали. Опісля оленя випустили назад до лісу.
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