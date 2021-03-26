Зоокафе у Шанхаї: як реагують зоозахисники?

Пообідати за одним столом з єнотами, свиньми і навіть зміями можна в Шанхаї. У китайському місті - бум зоокафе. Яких ще екзотичних тварин можна побачити у звичайних кав'ярнях і чому зоозахисники проти такої розваги