Восьмеро людей постраждали під час аварії в Луцьку. Там зіткнулися міжміська маршрутка та ваговоз. На відео з камери спостереження видно, як автобус із пасажирами виїжджає з другорядної дороги на головну і в нього врізається вантажівка з причепом, наповненим піском.

У салоні маршрутки було п'ятнадцять пасажирів. Сімох із них та водія ушпиталили. Один потерпілий у реанімації. Причини ДТП встановлюють правоохоронці.

Дарина Сень, потерпіла:

Наїхали один на одного і все, просто бік в бік, якогось кусок скла просто так в вікно і все. Забій ноги, рана, нога і голова. Повністю всі вікна порозбивалися і всі летіли в око, в рота скрізь.

Андрій Смольянінов, заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні:

Було доставлено на даний час 8 постраждалих з ДТП. Серед постраждалих один пацієнт у важкому стані. Він був одразу госпіталізований в палату інтенсивної терапії - відділення анестезіології. Інші пацієнти мають травми грудної клітки, травми голови.