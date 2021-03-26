Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід Євгенові Шевченку. Це позаштатний радник НАБУ, якого СБУ підозрює у причетності до створення воєнізованого збройного формування. Напередодні суд узяв під домашній арешт трьох інших фігурантів цієї справи.

Нагадаю, напередодні Служба безпеки України повідомила, що накрила протиправну діяльність так званої приватної військової компанії. За версією слідства, її організував колишній народний депутат Семен Семенченко, а Шевченко нібито допомагав із фінансуванням. Прокурори проситимуть суд узяти Шевченка під варту, а також дати дозвіл на затримання екснардепа Семенченка.

Олег Головаш, начальник управління СБУ в Києві: