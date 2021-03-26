У Мюнхені почався розпродаж "голлівудського реквізиту" [ Редактировать ]
У Мюнхені стартував аукціон "голлівудського реквізиту". Серед лотів - чарівна паличка Гаррі Поттера, кігті Росомахи зі стрічки "Люди Ікс", молот Тора з "Месників".
Найбільшу початкову ціну - 90 тисяч євро, має шолом штурмовика із "Зоряних воєн". Торги відбуватимуться онлайн. Для участі вже зареєструвалося понад тисячу людей з усього світу.
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