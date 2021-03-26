Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО "Про стратегію воєнної безпеки України" [ Редактировать ]
Росія залишається воєнним противником України, що чинить збройну агресію проти держави, тимчасово окупував територію Криму та Донецької і Луганської областей. Про це йдеться в рішенні РНБО "Про стратегію воєнної безпеки України", яке напередодні затвердив Президент Зеленський.
Відповідний Указ опублікований на сайті Глави держави. Документ передбачає надання відсічі та стримування збройної агресії Кремля. Деокупацію українських територій здійснюватимуть через міжнародно-правові, політико-дипломатичні, гуманітарні та економічні заходи.
Крім того, стратегія сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуттю членства в НАТО.
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