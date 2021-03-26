Поліція США зловила незвичайного хулігана [ Редактировать ]
Незвичайного хулігана довелося ловити поліцейським з Вісконсину. У будинок для літніх людей забігло оленя. Розбило шибку й опинилося в лабіринті коридорів.
Тварина панічно гасала приміщенням, доки її зрештою не спіймали. Потому Оленя випустили назад до лісу.
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Незвичайного хулігана довелося ловити поліцейським з Вісконсину. У будинок для літніх людей забігло оленя. Розбило шибку й опинилося в лабіринті коридорів
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У Києві горів будинок для літніх людей "Срібний вік". Дах триповерхової будівлі спалахнув удосвіта. На цей час у приміщенні перебували 65 пенсіонерів та 15 працівників закладу
У Києві горів будинок для літніх людей - "Срібний вік". Дах триповерхової будівлі спалахнув удосвіта. На цей час у приміщенні перебували 65 пенсіонерів та 15 працівників закладу