Наче у доковідні часи дозволили жити німецькому місту Тюбінген. Попри третю хвилю пандемії - там жодних карантинних обмежень. Люди відвідують крамниці, кав'ярні та заклади культури.

Як таке можливо? І чи зможуть в інших містах чинити так само? - розповість Тетяна Логунова.

Сходити на шопінг, поснідати в кафе, а ввечері відвідати театральну виставу. В Німеччині все це можливо навіть в умовах жорсткого локдауну. Щоправда, тільки в одному місті. Тюбінген наважився на експеримент, який надалі може стати прикладом для всієї країни.

Концепцію повернення до нормального життя влада Тюбінгена розробила в співпраці з провідними інфекціоністами. Ідея проста: хочеш жити без обмежень, здай тест на коронавірус і отримай відповідну перепустку. Вона діє протягом дня і дозволяє відвідувати магазини, ресторани та заклади культури.

Перевіритися на коронавірус можна в кількох мобільних центрах. Результат готовий за 20 хвилин, усі витрати місто бере на себе. Люди ж від такої ідеї в захваті.

Це просто супер. Безплатно, швидко, доступно. Я думаю, таким шляхом має піти увесь світ.

З негативним тестом ми тепер можемо ходити до магазинів. І почуватися в безпеці. Я дуже сподіваюся, що експеримент спрацює і люди отримають більше свободи.

Задоволені і підприємці.

Рамона, власниця магазину:

Це прагматичний підхід, і мені він подобається. Такої концепції Німеччині бракує. Усі тільки й говорять про вихід з локдауну, а ми в Тюбінгені це вже впроваджуємо.

Експеримент триватиме три тижні. Увесь цей час епідеміологи аналізуватимуть темпи поширення хвороби. І якщо крива інфікувань поповзе вгору, його відразу ж припинять.

Ліза Федерле, уповноважена в боротьбі з епідемією в Тюбінгені:

Проведення експерименту контролюють інфекціоністи. І ми зробимо все, щоб ця модель спрацювала. Якщо ж ні, то відразу зупинимося. Наш пріоритет - захистити людей.

Боріс Пальмер, мер Тюбінгена:

Я чую, що люди задоволені. Вони щасливі, бо знову можуть насолоджуватися життям. Радіють, що в нас відкриті магазини й кафе.

Досвідом Тюбінгена вже зацікавилися мери інших німецьких міст. Тож не виключають, що невдовзі до експерименту долучаться нові учасники.