Джо Байден збирається йти на другий президентський термін, будувати центри для мігрантів та стримувати Китай.

Новообраний глава Білого Дому дав свою першу пресконференцію. Торкнувся чутливої теми нелегалів пообіцяв посилити контроль на кордоні з Мексикою і забезпечити умови щодо тимчасового перебування мігрантів.

У міжнародних відносинах акцентував увагу на небезпечних запусках ракет КНДР і взаємодії з союзниками у протистоянні з Китаєм. У цьому контексті згадав Росію, влада в якій, за словами Байдена, є автократичною. І, звичайно ж, говорив про епідемію - пообіцяв американцям істотно збільшити масштаби вакцинації.

Джо Байден, президент США: