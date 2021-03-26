В пятницу, 2 марта, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что есть предпосылки для смягчения карантина в городе. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Хоть ситуация с коронавирусом в городе улучшилась, но Ивано-Франковск еще неделю будет в "красной" зоне.

Последние дни фиксировалось меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки - ни одного.

Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы.

Марцинкив отметил, что еще советуются с родительской общественностью: хотят ли они, чтобы открывались те или иные заведения.

Читайте также, за прошедшие сутки в столице Украины, Киеве, зафиксировали 1 210 случаев коронавируса. Это самый большой показатель с 31 декабря 2019 года, тогда сообщалось о 1 332 зараженных.

Кроме того, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за все время пандемии в Украине зафиксированы 1 519 926 случаев заражения, из них 29 515 смертей и 1 248 782 человек выздоровели.

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