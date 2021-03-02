В Ивано-Франковске переполнены COVID-больницы: пациентов размещают в коридорах [ Редактировать ]
Источник: Ивано-Франковская ОГА
В Ивано-Франковске, который стал национальным лидером по темпам распространения коронавируса, переполнены больницы для пациентов с COVID-19. Людей начали размещать в коридорах. Об этом во время оперативного совещания заявила начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского горсовета Мария Бойко.
В первой городской клинической больнице и в Центральной городской клинической люди лежат в коридорах. Мы взяли все кровати: старые и списанные, несмотря на ситуацию. Реально - больницы заполнены.
В Центральной городской больнице заняты 92% мест. Сейчас там лечится 331 пациент, из них 55 в перинатальном центре. В резерве осталось всего 40 коек. В городской клинической больнице №1 заполненность составляет 115%.
Это означает, что на кровати, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных коронавирусом.
Ситуация может выйти из-под контроля, поскольку пациенты с COVID-19 продолжают поступать в больницы. За 1 марта в Центральную городскую больницу привезли 49 человек, в городскую клиническую больницу - 11, еще 7 малышей поступили в детскую больницу. Во всех больницах уже заняты реанимации.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтверждает катастрофическую ситуацию в областном центре:
Только вчера ко мне более 50 раз обратились с тем, что семейный врач не обслуживает. И что люди, имея симптомы ковида, не могут получить медицинскую помощь. Больницы заполнены. Поэтому дал поручение руководительнице управления здравоохранения Марии Бойко изыскать возможность и в пятницу открыть дополнительно 100 коек для госпитализации в городе.
Как сообщали "Подробности", "Укрзализныця" прекратила продавать билеты на поезда в (из) Ивано-Франковскую область. С 26 февраля на Прикарпатье прекратил работу весь общественный транспорт - как городской, так и междугородний. Людям можно передвигаться только на личном автотранспорте или по спецпропускам.
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