В Мариуполе умер двухмесячный ребенок. Младенец 13 марта вместе с матерью попал в больницу, а 22 марта у ребенка диагностировали коронавирус. Об этом сообщает местное агентство 0629.

Главный детский инфекционист городской больницы №4 Андрей Серветник рассказал, что у ребенка был недостаточный вес и ряд сопутствующих заболеваний. На момент госпитализации тест на коронавирус как у матери, так и у ребенка был отрицательным.

Уже в больнице у матери поднялась температура, ей сделали повторный тест. Он оказался позитивным.

Через несколько дней коронавирус нашли и у младенца, после чего его перевели в реанимацию с дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией.

Состояние ребенка было очень тяжелым. В реанимации он пробыл сутки, врачи сделали все возможное. Спасти мальчика не удалось.

В настоящее время специальная комиссия проводит расследование по факту смерти ребенка, а выводы будут сделаны после гистологического обследования. На это уйдет около двух месяцев. Это первый случай детской смерти от коронавируса в Мариуполе.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса. ​За все время пандемии заболели - 1 614 707 человек, летальных случаев - 31 461, а выздоровели - 1 290 158 граждан Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.