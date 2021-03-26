В Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок [ Редактировать ]
В Мариуполе умер двухмесячный ребенок. Младенец 13 марта вместе с матерью попал в больницу, а 22 марта у ребенка диагностировали коронавирус. Об этом сообщает местное агентство 0629.
Главный детский инфекционист городской больницы №4 Андрей Серветник рассказал, что у ребенка был недостаточный вес и ряд сопутствующих заболеваний. На момент госпитализации тест на коронавирус как у матери, так и у ребенка был отрицательным.
Уже в больнице у матери поднялась температура, ей сделали повторный тест. Он оказался позитивным.
Через несколько дней коронавирус нашли и у младенца, после чего его перевели в реанимацию с дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией.
Состояние ребенка было очень тяжелым. В реанимации он пробыл сутки, врачи сделали все возможное. Спасти мальчика не удалось.
В настоящее время специальная комиссия проводит расследование по факту смерти ребенка, а выводы будут сделаны после гистологического обследования. На это уйдет около двух месяцев. Это первый случай детской смерти от коронавируса в Мариуполе.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса. За все время пандемии заболели - 1 614 707 человек, летальных случаев - 31 461, а выздоровели - 1 290 158 граждан Украины.
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