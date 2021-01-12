В Ривненской области сотрудники различных ведомств полиции проведут специальные меры для задержания и пресечения деятельности "черных" копателей янтаря.

В северных районах области будут проведены десятки спецопераций, которые помогут очистить регион от незаконного "промысла" злоумышленников.

Законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца. Наша основная цель - восстановить порядок и законность в полесских районах, ведь каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд.

Отмечается, что в настоящее время Национальная полиция Украины располагает достаточным количеством средств, чтобы пресечь любые массовые беспорядки и правонарушения, которые может начать местное население отрабатываемых районов.

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Кроме того, в Ровенской области изъяли почти тонну уникального янтаря на $1,2 млн. Некоторые камни весят более килограмма и имеют историческую ценность, а цена такого янтаря на "черном" рынке начинается от $10 тысяч.

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