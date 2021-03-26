Цехи обладнали у підсобних приміщеннях та гаражах у містах Сарни та Костопіль

170 кілограмів ювелірних прикрас та понад тонну бурштину виявили співробітники СБУ на Рівненщині. Попередня вартість знайденого - понад 11 мільйонів гривень.

Під час спецоперації правоохоронці з'ясували, що організатором незаконного бізнесу був громадянин однієї з країн Південного Кавказу.

До нього він залучив сімох мешканців області. Ті скуповували бурштин у місцевих старателів та виготовляли з нього прикраси і картини.

Цехи обладнали у підсобних приміщеннях та гаражах у містах Сарни та Костопіль. Звідти бурштин та вироби з нього переправлялися за кордон.