Паличку Гаррі Поттера та молот Тора виставили на аукціон [ Редактировать ]
У Мюнхені стартував аукціон "голлівудського реквізиту". Серед лотів чарівна паличка Гаррі Поттера, кігті Росомахи зі стрічки "Люди Ікс", молот Тора з "Месників".
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У Мюнхені стартував аукціон "голлівудського реквізиту". Серед лотів чарівна паличка Гаррі Поттера, кігті Росомахи зі стрічки "Люди Ікс", молот Тора з "Месників"
У Мюнхені стартував аукціон "голлівудського реквізиту". Серед лотів - чарівна паличка Гаррі Поттера, кігті Росомахи зі стрічки "Люди Ікс", молот Тора з "Месників"
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