Однак жоден з дубів не був сухим, кажуть місцеві активісти

Столітні дуби знищили в Голосіївському парку. Невідомі під виглядом працівників комунальної служби зрізали 17 вікових дубів. Хоча на руках у них були документи про те, що вони мають право спилювати сухостій.

Однак жоден з дубів не був сухим, кажуть місцеві активісти. У "Київзеленбуд" повідомили, що вони до цього випадку ніяк не причетні. Дерева росли не на їхній території.

Тому керівництво комунального об'єднання вже відправило скаргу до Державної екологічної інспекції України.