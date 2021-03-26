У Києві знищили 17 вікових дубів [ Редактировать ]
Столітні дуби знищили в Голосіївському парку. Невідомі під виглядом працівників комунальної служби зрізали 17 вікових дубів. Хоча на руках у них були документи про те, що вони мають право спилювати сухостій.
Однак жоден з дубів не був сухим, кажуть місцеві активісти. У "Київзеленбуд" повідомили, що вони до цього випадку ніяк не причетні. Дерева росли не на їхній території.
Тому керівництво комунального об'єднання вже відправило скаргу до Державної екологічної інспекції України.
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