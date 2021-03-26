Будівництво небезпечного об'єкту. Поблизу села Немішаєве, на Київщині, приватна компанія зводить крематорій-утилізатор. Люди налякані такими перспективами. А місцева влада каже, дозволу на будівництво не давали. Докладніше - Тарас Пилипець

Наміри побудувати крематорій, а радше утилізатор для тваринних відходів поблизу села Немішаєве в компанії "Техекосервіс" з'явилися ще торік у червні. Втім, тоді на заваді стала громада. Будівництво заморозили. Щоправда, як виявилося, ненадовго.

Альвідас Вайтуліоніс, депутат Немішаївської селищної ради:

19 березня 2021 року в місцеві газеті з'явилося повідомлення про намір побудувати утилізатор тваринних рештків УТ 750 з потужністю утилізації 750 кілограм за одну загрузку.

У селищній раді запевняють, дозволів на проведення робіт не давали. За санітарними нормами, така споруда належить до першого класу небезпеки. Тобто відстань до житлових об'єктів має бути не менше ніж кілометр. За фактом, ця норма порушена.

Альвідас Вайтуліоніс, депутат Нємішаївської селищної ради:

Якщо вона буде збудована, то в цю санітарно захисну зону попаде садове товариство, яке розташоване близько 800 метрів. Попадуть земельні ділянки, які були виділені учасникам бойових дій це три або 4 вулиці безпосередньої близкості до цього об'єкту. Це попаде озеро на якому наші мешканці люблять відпочивати та проводити вільний час.

Екологи кажуть, такі порушення матимуть негативні наслідки не тільки для довкілля, а й для здоров'я селян.

Андрій Домнік, депутат Нємішаївської селищної ради:

При спалюванні це обвуглювання іде туші, це буде спалюватися велика рогата худоба. Це буде обвуглювання буде викід диоксіду, аміаку. Це буде воздух, це призведе до забруднення повітря. Сооствєственно - це може кашель.

У компанії "Техекосервіс" своя правда. Кажуть, територія приватна, тож погоджувати будівництво з місцевою владою - не зобов'язані. Та й піч, мовляв, не для трупів тварин, а для очищення довкілля. Сертифікована та безпечна.

Сергій Волков, представник ТОВ "Техекосервіс":

І всі і рози вітрів і розрахунки по викидах і санітарна зона все це враховано однозначно ніяких там 800 метрів немає, а тобто там понад один кілометр. Ми плануємо очищувати ілові карти від очисних стоків так би мовити це іл. Його нам треба утилізовувати. Друга це там промислові фармкомпанії і так далі.

Натомість на сайті виробника печі вказано - модель, зокрема, пристосована і для спалювання трупів великої рогатої худоби. Словом, місцеві жителі занепокоєні, а влада налаштована рішуче. Кажуть, якщо в компанії не врахують думку громади - звертатимуться до прокуратури та поліції. А на сесії місцевої громади вирішили подати запити до всіх органів контролю щодо безпечності та законності будівництва крематорію поблизу села.