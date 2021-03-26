В Москве из сексуального рабства освободили украинку, которую похитили в Луганской области (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Москве освободили из сексуального рабства девушку из Украины. Несколько месяцев назад Юлю похитили в Луганской области, вывезли в Москву и заставляли оказывать интимные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Юлю похитили с помощью ее подруги: та приехала к ней с какими-то друзьями, обманом посадили ее в автомобиль и увезли на границу с Россией. Там пограничники перекинули ее через забор, а их российские коллеги посадили ее в другую машину и отвезли в российскую столицу.
Там она попала в бордель, где заставили "отрабатывать долг". Ее чуть ли не круглосуточно заставляли обслуживать "клиентов", морили голодом, следили за ней и никуда не выпускали. Ежедневно она приносила своим похитителям от 12 до 40 тыс. рублей - по курсу 4,5-15 тыс. грн.
Каким-то образом девушке удалось связаться со своим бывшим молодым человеком. Он обратился в благотворительную организацию "Альтернатива", которая борется с рабством. Юлю удалось перехватить, когда она ехала к очередному клиенту на такси.
Похитители украинки пока на свободе. В российской полиции утверждают, что они граждане Украины, но работают на территории России, поэтому предъявить им обвинение непросто.
Напомним, что в пятницу, 26 марта, в Киеве освободили парня, которого выходцы с Кавказа похитили в Одессе и требовали у его отца выкуп в размере $1 млн.
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