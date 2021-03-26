В Москве освободили из сексуального рабства девушку из Украины. Несколько месяцев назад Юлю похитили в Луганской области, вывезли в Москву и заставляли оказывать интимные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Юлю похитили с помощью ее подруги: та приехала к ней с какими-то друзьями, обманом посадили ее в автомобиль и увезли на границу с Россией. Там пограничники перекинули ее через забор, а их российские коллеги посадили ее в другую машину и отвезли в российскую столицу.

Там она попала в бордель, где заставили "отрабатывать долг". Ее чуть ли не круглосуточно заставляли обслуживать "клиентов", морили голодом, следили за ней и никуда не выпускали. Ежедневно она приносила своим похитителям от 12 до 40 тыс. рублей - по курсу 4,5-15 тыс. грн.

Каким-то образом девушке удалось связаться со своим бывшим молодым человеком. Он обратился в благотворительную организацию "Альтернатива", которая борется с рабством. Юлю удалось перехватить, когда она ехала к очередному клиенту на такси.

Похитители украинки пока на свободе. В российской полиции утверждают, что они граждане Украины, но работают на территории России, поэтому предъявить им обвинение непросто.

Напомним, что в пятницу, 26 марта, в Киеве освободили парня, которого выходцы с Кавказа похитили в Одессе и требовали у его отца выкуп в размере $1 млн.