Молодого человека украли в ночь на 24 марта и вывезли в Киев Источник: Facebook

В Одессе банда кавказцев похитила юношу и требовала $1 млн за его возвращение. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

Молодого человека украли в ночь на 24 марта и вывезли в Киев на взятом напрокат автомобиле, где держали связанным в арендованной квартире.

Похитители по телефону сообщили свои условия отцу ребенка: 1 миллион долларов США или сына он больше не увидит.

В пятницу, 26 марта, во время передачи части денег в размере $100 тыс. в Одессе задержали двух сообщников похитителей.

Они не стали отпираться, и после этого спецназовцы взяли штурмом арендованную квартиру в центре Киева, где держали заложника.

Полиция задержала четырех человек, все они выходцы из одной из стран Закавказья. Проверятся их криминальная история и законность пребывания на территории Украины. Заказчик преступления уже задержан.

Напомним что в Киеве задержали банду иностранцев, которые похищали и грабили арабов.