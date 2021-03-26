Требовали миллион долларов: в Одессе кавказцы похитили юношу ради выкупа (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Одессе банда кавказцев похитила юношу и требовала $1 млн за его возвращение. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.
Молодого человека украли в ночь на 24 марта и вывезли в Киев на взятом напрокат автомобиле, где держали связанным в арендованной квартире.
Похитители по телефону сообщили свои условия отцу ребенка: 1 миллион долларов США или сына он больше не увидит.
В пятницу, 26 марта, во время передачи части денег в размере $100 тыс. в Одессе задержали двух сообщников похитителей.
Они не стали отпираться, и после этого спецназовцы взяли штурмом арендованную квартиру в центре Киева, где держали заложника.
Полиция задержала четырех человек, все они выходцы из одной из стран Закавказья. Проверятся их криминальная история и законность пребывания на территории Украины. Заказчик преступления уже задержан.
Напомним что в Киеве задержали банду иностранцев, которые похищали и грабили арабов.
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