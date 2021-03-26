Вакцину від Pfizer почали тестувати на дітях [ Редактировать ]
Протиковідну вакцину Pfizer почали тестувати на дітях! Клінічні випробування мають визначити, наскільки безпечний та ефективний цей препарат для дітей віком від шести місяців - до одинадцяти років.
Виробник сподівається, що вакцинувати їх розпочнуть уже з початку наступного року. Поки що в рамках глобального дослідження малюкам ввели перші дози.
Раніше Pfizer почав випробовування свого препарату серед підлітків - віком від 12 до 15 років.
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