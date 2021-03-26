Вакцина запобігає тяжкому перебігу хвороби - Віктор Ляшко [ Редактировать ]
Понад вісімнадцять тисяч нових хворих на Ковід цієї доби. При цьому тих, хто одужав, сьогодні - лише сім тисяч. Найбільша кількість позитивних тестів у Києві, в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.
І близько тисячі заражених це діти. У профільному міністерстві припускають, що в країні активно циркулює мутований штам коронавірусу. Тож поспішають із вакцинацією.
За минулу добу щеплення отримали близько дев'ятнадцяти тисяч людей. Хоча навіть сироватка не захищає на сто відсотків від зараження!
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Чи можуть люди захворіти після вакцинації? Це відбулося зі мною. Можуть. Але хвороба буде протікати без перебігу тяжкого, або серйозної тяжкості. Хотів би наголосити, що сьогодні всі вакцини, які зареєстровані і дозволені до використання - пройшли клінічні дослідження на зменшення і запобігання тяжкого перебігу хвороби, яке призводить до госпіталізації і не дай Боже - реанімації.
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