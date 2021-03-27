Беларусь отстранили от участия в "Евровидении" [ Редактировать ]
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Европейский вещательный союз, который организовывает песенный конкурс "Евровидение", отстранил Беларусь от участия из-за песни группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять страну в мае 2021 года. Об этом сообщается в заявленити на сайте EBU.
В среду, 10 марта, мы написали телекомпании БТРК, отвечающей за участие Беларуси в конкурсе песни "Евровидение", с просьбой предпринять все необходимые шаги для внесения поправок в свое участие в мероприятии этого года, чтобы обеспечить его соответствие правилам соревнования. После этого БТРК представил новую песню тех же артистов в согласованные сроки.
Представители Беларуси представили новую песню тех же исполнителей, которая, по мнению вещательного союза, также нарушает правила конкурса.
Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае.
Напомним, что в 2020 году право представлять Беларусь на "Евровидении" получил дуэт VAL с песней "Навечна". После того как Александр Лукашенко в августе 2020 года объявил себя победителем президентских выборов, а оппозиция начала уличные протесты, участники музыкального коллектива дуэта выступили в их поддержку. После этого у дуэта VAL забрали право выступать на "Евровидении".
9 марта Белтелерадиокомпания - главный государственный вещатель Беларуси, который организует национальный отбор на "Евровидение", сообщила, что в этом году на песенный конкурс поедет группа "Галасы ЗМеста".
Этот музыкальный коллектив из райцентра Барановичи в своих песнях выступает против уличных протестов и оппозиции. В белорусских провластных СМИ его творчество называли "народной сатирой".
65-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2021 года в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая. "Подробности" писали о том, что букмекеры назвали победителя.
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