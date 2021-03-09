Певица Manizha с песней "Русская женщина" ("Russian woman") представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.

Об этом стало известно по итогам прошедшего в прямом эфире на "Первом канале" зрительского голосования.

Группа Little Big приняла решение не ехать в качестве участника на международный песенный конкурс.

Вместе с Manizha за право участвовать в конкурсе боролись группа #2Маши (Мария Шейх и Мария Зайцева) с песней "Bitter Words" ("Едкие слова"), а также Антон Беляев и группа Therr Maitz с песней "Future Is Bright" ("Светлое будущее").

Под псевдонимом Manizha выступает 29-летняя Манижа Сангин. Она родилась в Душанбе, но с 1994 года живет в Москве. Девушка поет не только на русском, но и на родном таджикском языке.

В 2017 году выпустила первый альбом Manuscript. К 2020 году вышли пять альбомов Манижи, а певицу номинировали на конкурс MTV Europe Music Awards.

Напомним, что 65-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2021 года в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая. "Подробности" писали о том, что букмекеры назвали победителя.