"Евровидение-2021": букмекеры назвали победителя (видео) [ Редактировать ]
Песенный конкурс "Евровидение-2021" состоится с 18 по 22 мая в Нидерландах. Украину на конкурсе будет представлять группа Go_A с песней "Шум".
Меломаны из разных уголков планеты положительно оценивают песню Go_A. Более того, уже несколько дней украинская команда возглавляет рейтинг лучших треков предстоящего конкурса от популярного сайта Wiwibloggs.
Однако, стоит отметить, что букмекеры не столь оптимистично настроены к украинской группе. Так, согласно информации на официальном сайте "Евровидения", по состоянию на 9 февраля Go_A может претендовать лишь на 26 место.
Go_A - Shum (Украина)
Топ-10 фаворитов "Евровидения-2021" по прогнозам букмекеров выглядят следующим образом:
- Литва (The Roop с песней "Discoteque")
- Исландия (Daði & Gagnamagnið)
- Болгария (Victoria)
- Франция (Barbara Pravi с песней "Voilà")
- Россия
- Швеция
- Италия
- Норвегия
- Румыния (Roxen)
- Швейцария (Gjon's Tears)
The Roop - Discoteque (Литва)
Примечательно, что всего пять артистов официально представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе, или аудио. Некоторые же страны еще даже не определились со своими представителями на "Евровидении-2021".
Ранее мы писали о том, в каком формате пройдет конкурс в 2021 году. Сейчас организаторы рассматривают три альтернативных варианта проведения шоу.
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