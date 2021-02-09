Песенный конкурс "Евровидение-2021" состоится с 18 по 22 мая в Нидерландах. Украину на конкурсе будет представлять группа Go_A с песней "Шум".

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Меломаны из разных уголков планеты положительно оценивают песню Go_A. Более того, уже несколько дней украинская команда возглавляет рейтинг лучших треков предстоящего конкурса от популярного сайта Wiwibloggs.

Однако, стоит отметить, что букмекеры не столь оптимистично настроены к украинской группе. Так, согласно информации на официальном сайте "Евровидения", по состоянию на 9 февраля Go_A может претендовать лишь на 26 место.

Go_A - Shum (Украина)

Топ-10 фаворитов "Евровидения-2021" по прогнозам букмекеров выглядят следующим образом:

- Литва (The Roop с песней "Discoteque")

- Исландия (Daði & Gagnamagnið)

- Болгария (Victoria)

- Франция (Barbara Pravi с песней "Voilà")

- Россия

- Швеция

- Италия

- Норвегия

- Румыния (Roxen)

- Швейцария (Gjon's Tears)

The Roop - Discoteque (Литва)

Примечательно, что всего пять артистов официально представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе, или аудио. Некоторые же страны еще даже не определились со своими представителями на "Евровидении-2021".

Ранее мы писали о том, в каком формате пройдет конкурс в 2021 году. Сейчас организаторы рассматривают три альтернативных варианта проведения шоу.

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