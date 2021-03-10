9 марта Белтелерадиокомпания - главный государственный вещатель Беларуси, который организует национальный отбор на "Евровидение", сообщила, что в этом году на песенный конкурс поедет группа "Галасы ЗМеста".

Этот музыкальный коллектив из райцентра Барановичи в своих песнях выступает против уличных протестов и оппозиции. Белтелерадиокомпания так описывает историю появления этой группы:

После "известных событий" в Беларуси музыканты решили создать новый проект под названием "Галасы ЗМеста". Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест - содержание, смысл, и место - небольшой провинциальный город.

На сайте группы сказано:

Когда под соусом "политической борьбы" пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными...

На "Евровидении" "Галасы ЗМеста" представят песню на русском языке под названием "Я научу тебя". По всей видимости, она несет некий политический подтекст. Ее припев звучит так:

Я научу тебя плясать под дудочку, Я научу тебя клевать на удочку, Я научу тебя ходить по струночке, Ты будешь всем доволен, рад всему.

Напомним, что в 2020 году право представлять Беларусь на "Евровидении" получил дуэт VAL с песней "Навечна". После того как Александр Лукашенко в августе 2020 года объявил себя победителем президентских выборов, а оппозиция начала уличные протесты, участники музыкального коллектива дуэта выступили в их поддержку. После этого у дуэта VAL забрали право выступать на "Евровидении".

Напомним, что 65-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2021 года в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая. "Подробности" писали о том, что букмекеры назвали победителя.