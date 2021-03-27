Коронавирус продолжает "атаковать" Украину: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на субботу, 27 марта, в Украине выявили 17 424 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.
Также за прошедшие сутки зафиксировано 290 летальных случаев; выздоровели - 7 124 человека; 4747 человек с COVID-19 были госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Всего за минувшие сутки было проведено 123 500 тестирований (в том числе методом ПЦР - 55 500, методом ИФА - 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 530).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г. Киев (1 226).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 1226 случаев;
Винницкая область - 724 случая;
Волынская область - 370 случаев;
Днепропетровская область - 1171 случай;
Донецкая область - 802 случая;
Житомирская область - 813 случаев;
Закарпатская - 353 случая;
Запорожская область - 599 случаев;
Ивано-Франковская область - 373 случая;
Киевская область - 1273 случая;
Кировоградская область - 172 случая;
Луганская область - 167 случаев;
Львовская область - 1407 случаев;
Николаевская область - 454 случая;
Одесская область - 1282 случая;
Полтавская область - 673 случая;
Ривненская область - 553 случая;
Сумская область - 567 случаев;
Тернопольская область - 628 случаев;
Харьковская область - 1132 случая;
Херсонская область - 174 случая;
Хмельницкая область - 822 случая;
Черкасская область - 548 случаев;
Черновицкая область - 516 случаев;
Черниговская область - 625 случаев.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.
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