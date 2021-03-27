По состоянию на субботу, 27 марта, в Украине выявили 17 424 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 290 летальных случаев; выздоровели - 7 124 человека; 4747 человек с COVID-19 были госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего за минувшие сутки было проведено 123 500 тестирований (в том числе методом ПЦР - 55 500, методом ИФА - 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 530).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г. Киев (1 226).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 1226 случаев;

Винницкая область - 724 случая;

Волынская область - 370 случаев;

Днепропетровская область - 1171 случай;

Донецкая область - 802 случая;

Житомирская область - 813 случаев;

Закарпатская - 353 случая;

Запорожская область - 599 случаев;

Ивано-Франковская область - 373 случая;

Киевская область - 1273 случая;

Кировоградская область - 172 случая;

Луганская область - 167 случаев;

Львовская область - 1407 случаев;

Николаевская область - 454 случая;

Одесская область - 1282 случая;

Полтавская область - 673 случая;

Ривненская область - 553 случая;

Сумская область - 567 случаев;

Тернопольская область - 628 случаев;

Харьковская область - 1132 случая;

Херсонская область - 174 случая;

Хмельницкая область - 822 случая;

Черкасская область - 548 случаев;

Черновицкая область - 516 случаев;

Черниговская область - 625 случаев.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

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