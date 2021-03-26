Коронавирус молодеет: в Украине новый "рекорд" заболеваемости среди детей [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Коронавирус стремительно молодеет, в Украине за прошедшие сутки COVID-19 заболело рекордное число детей. Об этом написал в Facebook глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Еще один рекорд - за сутки заболело 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет, и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят "ковид" в легкой форме и остаются носителями болезни.
Депутат добавил, что местные власти должны прислушаться к рекомендации Минздрава и отправить на дистанционное обучение как можно больше школ.
Радуцкий отметил тревожную ситуацию с заполненностью COVID-больниц в Хмельницкой (73%) и Николаевской (71%) областях.
Если в Николаевской области жесткие карантинные ограничения начнут действовать с 27 марта, то в Хмельницкой области срочно должна собраться комиссия по чрезвычайным ситуациям и определить, как усилить карантин.
В Украине сохраняется опасная тенденция по уровню загруженности коек в палатах интенсивной терапии, но в городах-лидерах ситуация стала менее напряженной.
За последние три дня в Ужгороде этот показатель снизился с 89% до 81%, в Киеве с 79% до 77%, в Ивано-Франковске с 82% до 74%, во Львове с 77% к 75%. Но в большинстве регионов уровень занятости коек интенсивной терапии значительно вырос - до 60-73%, а в целом по Украине - 60%.
Третья волна коронавируса постепенно идет с запада страны на центральные и восточные регионы. Радуцкий прогнозирует, что в ближайшие недели будет пик эпидемии коронавируса.
В начале марта в Украине выявили более заразный "британский" штамм коронавируса, который обзавелся "новой опасной мутацией".
Ранее сообщалось, что в Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 25 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса, 326 человек скончались. Такого количества больных не было с осени прошлого года.
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