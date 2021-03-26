Ситуация с коронавирусом еще несколько недель будет ухудшаться. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, в Министерстве это связывают с распространением "британского" штамма коронавируса. В течение двух-трех недель прогнозирует рост новых случаев до 25 тысяч в сутки.

Когда мы прогнозируем, конечно, мы прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день..

Министр добавил, что третья волна коронавируса сопровождается новым штаммом коронавируса, который более агрессивный, чем другие.

Трудный период будет у нас впереди, потому что еще две-три недели мы будем расти по разным регионам. Потому что третья волна сопровождается "британским" штаммом коронавируса, он помолодел, втрое больше людей им заражаются, уменьшенный инкубационный период. Очень много тяжелых больных.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 25 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса, 326 человек скончались. Такого количества больных не было с осени прошлого года.