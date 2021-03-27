Сколько денег нужно украинцам для счастья: итоги исследования [ Редактировать ]
Украинцам для счастья нужно 11 301 доллар в год. Это примерно 316 тысяч гривен - чуть более 26 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".
К соответствующим выводам пришли американские аналитики. При расчете они брали за основу среднегодовые зарплаты в странах (в Украине - 5 300 долларов в год).
Как оказалось, украинское счастье - самое "дешевое".
При этом жителям самой дорогой страны в Европе - Швейцарии - для счастья нужно как минимум 128 969 долларов в год.
Ранее мы писали о том, какие мысли мешают стать счастливее. Также сообщалось, что ученые определили "самый несчастный" возраст для человека.
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