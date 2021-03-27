Украинцам для счастья нужно 11 301 доллар в год. Это примерно 316 тысяч гривен - чуть более 26 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".



К соответствующим выводам пришли американские аналитики. При расчете они брали за основу среднегодовые зарплаты в странах (в Украине - 5 300 долларов в год).

Как оказалось, украинское счастье - самое "дешевое".

При этом жителям самой дорогой страны в Европе - Швейцарии - для счастья нужно как минимум 128 969 долларов в год.

Ранее мы писали о том, какие мысли мешают стать счастливее. Также сообщалось, что ученые определили "самый несчастный" возраст для человека.

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