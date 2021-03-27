Поки що над панацеєю лише працюють, коронавірус здавати позиції не квапиться. Попри всі карантинні обмеження, хвороба в Україні лише набирає обертів. Ще майже сімнадцять з половиною тисяч людей отримали позитивний тест.

Лише за вчора хвороба забрала 290 життів. Такі дані Мінохорони здоров'я.

Найбільше нових випадків зафіксовано на Львівщині, Одещині та Київщині.

Зранку МОЗ розширило список червоних зон до 13, але пообіді знову оновило інформацію. Зараз у ньому 10 регіонів. Жовтою залишається лише одна область - Херсонська.