Реконструювати Французький бульвар! В Одесі знову заговорили про розширення знаменитої курортної вулиці. Влада активно взялася за справу, та одесити, так само активно, виступають проти.

Чому? І чим може обернутися реконструкція?

Французький бульвар: затишні санаторії, історична архітектура, парки, садиби та, власне, вулиця здовж місцевих пляжів. Останніми роками вона забудовується висотками. Звісно, інфраструктури не вистачає - і от Одеська мерія знову хоче реконструювати бульвар. А для цього, припускають, доведеться вирубати дерева.

Геннадій Труханов, міський голова Одеси:

А как быть: это будет поднята - с Французского бульвара, либо трамвайное полотно опущено в один уровень, это будет выделенная полоса - пусть это скажут специалисты, которые проведут мониторинг движения транспортного потока.

Реакція громадськості миттєва: у соцмережах - суцільне обурення, адже так звана реконструкція бульвару може призвести до ще більш агресивної забудови району. Мотивація чиновників зрозуміла: вони особисто зможуть заробити гроші, видаючи дозволи на будівництво. А от родзинку Одеси - буде знищено.

Геннадій Чижов, політолог:

Если мы сейчас сделаем функционально из Французского бульвара проезжую часть, просто такую магистраль огромную - это будет здесь просто транспортный коллапс, и уже ни о каком отдыхе - о санаторном, рекреационном, тем более туристическом, - не будет вообще идти речь! Бульвар Французский весь в цвету, в конце концов! А теперь он будет в дыму - он будет в загазованности!

Це підтверджують і одесити. Їх бентежить можливе вирубування дерев та знищення історичного духу міста.

Володимир Ботвін, житель Одеси:

Конечно, это уже не будет тот Французский бульвар, который был раньше. Но с другой стороны - ничего постоянного в этом мире нет. То есть, надо искать в любом случае разумные компромиссы - для того, чтобы сохранить его какой-то бывший исторический облик.

Чому одесити ставляться з недовірою до таких ініціатив мерії - пояснюють депутати міськради. На прикладах.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Посмотрите: Аркадию - уничтожили! Город весь новостройками застроили! Какая у нас была Аркадия? Вот Аркадия - это был один из символов, как Французский бульвар! Там приятно было пройтись! А что там сейчас: бетонные джунгли? И одесситы не зря беспокоятся, потому что они понимают, что Французский бульвар, скорее всего, если эта инициатива городской власти реализуется - превратится в такое же самое а-ля "Новая Аркадия", где появится опять множество МАФ-ов, торговых павильонов - исторический облик уничтожится. Я считаю, что это категорически неприемлемо!

До того ж, кажуть народні обранці, розширення бульвару не вирішить проблеми автомобільних заторів, адже він все одно впирається у вузькі вулиці та провулки.