Скандальна реконструкція: в "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні забудовою історичного центру Одеси [ Редактировать ]
Реконструювати Французький бульвар! В Одесі знову заговорили про розширення знаменитої курортної вулиці. Влада активно взялася за справу, та одесити, так само активно, виступають проти.
Чому? І чим може обернутися реконструкція?
Французький бульвар: затишні санаторії, історична архітектура, парки, садиби та, власне, вулиця здовж місцевих пляжів. Останніми роками вона забудовується висотками. Звісно, інфраструктури не вистачає - і от Одеська мерія знову хоче реконструювати бульвар. А для цього, припускають, доведеться вирубати дерева.
Геннадій Труханов, міський голова Одеси:
А как быть: это будет поднята - с Французского бульвара, либо трамвайное полотно опущено в один уровень, это будет выделенная полоса - пусть это скажут специалисты, которые проведут мониторинг движения транспортного потока.
Реакція громадськості миттєва: у соцмережах - суцільне обурення, адже так звана реконструкція бульвару може призвести до ще більш агресивної забудови району. Мотивація чиновників зрозуміла: вони особисто зможуть заробити гроші, видаючи дозволи на будівництво. А от родзинку Одеси - буде знищено.
Геннадій Чижов, політолог:
Если мы сейчас сделаем функционально из Французского бульвара проезжую часть, просто такую магистраль огромную - это будет здесь просто транспортный коллапс, и уже ни о каком отдыхе - о санаторном, рекреационном, тем более туристическом, - не будет вообще идти речь! Бульвар Французский весь в цвету, в конце концов! А теперь он будет в дыму - он будет в загазованности!
Це підтверджують і одесити. Їх бентежить можливе вирубування дерев та знищення історичного духу міста.
Володимир Ботвін, житель Одеси:
Конечно, это уже не будет тот Французский бульвар, который был раньше. Но с другой стороны - ничего постоянного в этом мире нет. То есть, надо искать в любом случае разумные компромиссы - для того, чтобы сохранить его какой-то бывший исторический облик.
Чому одесити ставляться з недовірою до таких ініціатив мерії - пояснюють депутати міськради. На прикладах.
Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Посмотрите: Аркадию - уничтожили! Город весь новостройками застроили! Какая у нас была Аркадия? Вот Аркадия - это был один из символов, как Французский бульвар! Там приятно было пройтись! А что там сейчас: бетонные джунгли? И одесситы не зря беспокоятся, потому что они понимают, что Французский бульвар, скорее всего, если эта инициатива городской власти реализуется - превратится в такое же самое а-ля "Новая Аркадия", где появится опять множество МАФ-ов, торговых павильонов - исторический облик уничтожится. Я считаю, что это категорически неприемлемо!
До того ж, кажуть народні обранці, розширення бульвару не вирішить проблеми автомобільних заторів, адже він все одно впирається у вузькі вулиці та провулки.
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