Джо Байден провів свою першу пресконференцію [ Редактировать ]
Вакцинація, Китай, виведення військ із Афганістану та ще багато всього. Та при цьому майже нічого ані про Україну, ані про Росію. Джо Байден цього тижня провів свою першу пресконференцію в статусі президента. На ній він уже заявив про намір балотуватися на другий термін.
Пообіцяв, що за перші сто днів його президентства щеплення проти COVIDу отримають 200 мільйонів американців. Запевнив, що гідно відповість на загрози з боку Пхеньяна. А ще повідомив, що разом із союзниками вибудовує стратегію протидії КНР.
Та журналістів усе ж більше цікавили питання внутрішньої політики зокрема, посилення контролю за обігом зброї. А також нелегальна міграція. Бо зараз тисячі нелегалів буквально штурмують американські кордони.
Джо Байден, президент США:
Це перебільшення, вважати, що мігранти їдуть до США, бо я - "хороший хлопець". Насправді ж нічого не змінилося. На сьогодні кількість переселенців зросла на 28%. На 31% - торік, і позаторік за адміністрації Трампа. Це стається щороку в зимові місяці. Над вирішенням цієї проблеми я почав працювати ще, коли був віцепрезидентом. Склав план на 700 мільйонів доларів для викорінення причин міграції. Але Трамп скасував фінансування на це. Нині ось намагаємося перебудувати систему так, щоб адаптувати її до сьогодення.
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