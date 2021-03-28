Вакцинація, Китай, виведення військ із Афганістану та ще багато всього. Та при цьому майже нічого ані про Україну, ані про Росію. Джо Байден цього тижня провів свою першу пресконференцію в статусі президента. На ній він уже заявив про намір балотуватися на другий термін.

Пообіцяв, що за перші сто днів його президентства щеплення проти COVIDу отримають 200 мільйонів американців. Запевнив, що гідно відповість на загрози з боку Пхеньяна. А ще повідомив, що разом із союзниками вибудовує стратегію протидії КНР.

Та журналістів усе ж більше цікавили питання внутрішньої політики зокрема, посилення контролю за обігом зброї. А також нелегальна міграція. Бо зараз тисячі нелегалів буквально штурмують американські кордони.

Джо Байден, президент США: