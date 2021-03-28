Ще одна значна проблема в Америці напади на расовому ґрунті! І COVID-19 цю проблему загострив. У Сполучених Штатах різкий сплеск нападів на азійців. Їх б'ють та ображають. І в обличчя кажуть: "Це ви нам коронавірус принесли".

Люди навіть за своє життя почали боятися після недавніх розстрілів у спа-салонах в Атланті, де більшість загиблих - жінки азійського походження. Дмитро Анопченко з'ясував, чому в білих американцях прокинулася нетерпимість. І як це може змінити Америку.

Вашингтон і Нью-Йорк, Сан-Франциско і Атланта, Чикаго і Піттсбурґ... Гучні гасла і - масштабні демонстрації в найбільших американських містах.

Терпець увірвався, вони не хочуть більше мовчати. Це акції проти несправедливого ставлення до азійців, які від початку карантину, тобто вже рік, відчувають на собі, що це таке - "побутовий расизм".

Азійці постійно стають жертвами насильства, агресії, атак! На нас плюють, на нас кричать. Люди йдуть, щойно ми з'являємося, думають, що всі ми - заразні!

Я тут народилася! За що до мене так ставитися? Чому стільки ненависті?!

Їм кричать - "пакуйте валізи", розмальовують стіни будинків. Білі сусіди, із якими азійці десятиліттями жили тихо-мирно, так втомилися від ковідних обмежень, що знаходять полегшення, коли призначають винних у бідах.

Можуть єхидно запитати - "Так ви родичка Брюса Лі"? Можуть агресивно поводитися. І навіть якщо стримують себе - це така мікроагресія. У погляді, жестах, виразі обличчя.

У Чайна-тауні люди зазвичай приходили смачно і дешево поїсти, а ще відпочити від шаленого ритму великих міст. Тут і темп життя інший, і атмосфера відрізняється. Але останнім часом райони, які були туристичними родзинками, перетворюються на гетто.

Попри назву - "Чайна-таун" тут живуть не лише китайці. У таких районах ще з 19 сторіччя селилися вихідці з різних країн Азії, вони прибували до Сполучених Штатів через Тихий океан, як дешева робоча сила. З роками Чайна-таун розростався. Тепер тільки в Нью-Йорку компактно проживають, за офіційними даними, - 700 тисяч, а неофіційно - до мільйона азійців!

Це як населення всієї Одеси! Ресторанчики, які відкривали "для своїх", стали популярними. Тут скрізь вулична їжа, тут же роблять масаж; у місцевих крамничках, ліки проти усіх хвороб. Цей колорит приваблював тисячі туристів, але все змінив карантин.

Цього чоловіка, голову місцевої китайської громади, звати Джастін Ю. Його батьки думали, що з європейським ім'ям йому буде легше в новій країні. Та Джастін каже: за всі ці роки своїм він тут так і не став, і останній рік - найтяжчий.

Люди не почуваються в безпеці; багато хто навіть не хоче покидати район і в метро перестав спускатися.

Це на прохання Джастіна мер Нью-Йорка направив у Чайна-таун додаткові наряди поліції. Бо навіть коли копи просто ходять тутешніми вулицями, люди поводяться стриманіше. Але ж на кожному кроці офіцера не поставиш…

Тому ми всі дуже обережні, щоб тут, у місті, не сталося таких злочинів, які були в Джорджії.

Злочини в Атланті (Джорджія) і стали подією, яка мобілізувала вихідців із Азії. Масові розстріли тиждень тому сталися в трьох спа-салонах. Загинули восьмеро людей, більшість із яких - жінки-азійки. Стрільця затримали, ось він. 21-річний Роберт Ааррон Лонг.

У злочині зізнався, але каже тепер не розумів, що робив, бо має сексуальну залежність. А масажні салони, мовляв, часто просто прикриття для проституції. Але працівниці самих салонів ті, хто вижили цій версії не вірять. Кажуть, Лонг просто хоче тепер здатися божевільним і уникнути відповідальності.

Вони були чудовими дівчатами, і просто робили масажі, звісно ж, нічого більше. І це для нас усіх таке горе.

І що б тепер не казало слідство, самі азійці вірять саме в расове підґрунтя розстрілів у Джорджії. Та й поліцейська статистика фіксує різкий сплеск нападів на вихідців зі Сходу.

Дійшло до того, що "для своїх" почали організовувати вуличні уроки самооборони.

Ось так перехоплюєш руки і б'єш. Якщо тебе схопили, то ось так звільняєшся, і завдаєш удару.

Серед учнів цих безплатних курсів і домогосподарки, які бояться зайвий раз вийти на вулицю, і підлітки, які через інший розріз очей почуваються в небезпеці...

Тан Нгуен, вчить самооборони для вихідців із Азії:

Як був маленьким, то мене так само цькували через расу. Називали образливими прізвиськами. І в останній рік усе це повернулося! До мене ставляться, наче я прокажений, наче розношу коронавірус. Бути азійцем в Америці зараз - це ой як складно!

І саме тому під час протестів і з'явилося нове гасло. За прикладом уже знаменитого Black lives matter - "чорні життя важливі" - люди уперше пишуть про "Asian lives". На відміну від "чорношкірих", яких політкоректно називають "афроамериканцями", для азійців у Америці навіть слова окремого немає.

Хоча китайці, японці, корейці завжди стикалися з системним расизмом. Але в них, на відміну від темношкірих американців, інше виховання. Із дитинства їм кажуть мовчати, терпіти і не показувати, що ти ображений. І лише зараз - нове покоління вирішило це змінити.

Це лише початок! Наш голос тепер чутимуть! І ми, нарешті, перестанемо бути "невидимками" для суспільства. Ми доволі довго мовчали - щоб тепер об'єднатися проти американської білої ненависті.

І якщо це станеться, то багато в чому змінить Сполучені Штати. Адже азійців у Америці дуже багато; часто вони успішні, часто дуже заможні…