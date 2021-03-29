У школі на Луганщині знайшли схрон боєприпасів [ Редактировать ]
На Луганщині на території школи виявили схрон з боєприпасами. Серед знайденого - зокрема набої та гранатометні постріли.
У Нацгвардії припускають, що сховок належить бойовикам, які планували диверсії на підконтрольній українському уряду території. Небезпечну знахідку передали на знищення.
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