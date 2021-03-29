Кінець епохи дворового декору. У Києві комунальники оголосили війну... шинам. І почали викорчовувати автопокришки. Мешканці будинків таке несподіване генеральне прибирання ландшафтної творчості, м'яко кажучи, не сприйняли. Що ж насправді корисне можна зробити з відпрацьованої гуми?

Що робити з гумовим "прибудинковим декором"?

Разом із соціологинею Аллою Петренко-Лисак ми вивчаємо дворовий "ландшафтний дизайн".

Алла Петренко-Лисак, соціологиня:

Якщо говорити "з тварин", то це найбільш наближені з самого матеріалу, з якого це роблять. Це лебеді, крокодили, мавпи. Тут є, як ви бачите, павук.

Загалом, ціла композиція. І це все у звичайному дворі звичайного спального району столиці.

Любов, пенсіонерка:

У нас дуже багато пенсіонерів і вони захотіли, щоб квіточки в нас були.

Замінити їх на огорожу, а ще облаштувати клумби жителі просили ЖЕК неодноразово, але там постійно відмовляли. Тож вирішили зробити все самостійно.

І таких шин у цьому дворі більше, ніж пів сотні. Естетика - сумнівна. Та чи безпечна така шинна фантазія?

Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України:

І бензопирен, і канцерогенні речовини, які можуть при потраплянні в організм серйозно шкодити людині.

Чому? Бо шини - продукт переробки нафти та інших синтетичних сполук. І під час розкладання всю цю "таблицю Мєндєлєєва" ми вдихаємо.

Тиждень тому комунальники в одному з районів Києва кинули виклик гумовому дизайну. І все "шинне оздоблення" з дворів почали вивозити на переробку! Але куди? І як у нас гуму переробляють?

Кирило Косоуров, голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами:

Справи в нас дуже кепські. Була така доступна, широкодоступна технологія як піроліз, іншими словами, це шини розтоплювали. Зола, яка в принципі калорійна, і могла б бути використана, як пальне.

"Могла б", але не використовується. Бо підприємств, які працюють на такому паливі, в Україні - нема. Тому всі заводи, які безпечно спалювали шини закрилися! Ще один спосіб утилізації...

Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України:

Подрібнення на мілкі такі частки, які також можуть в будівництві використовуватися, або як покриття для бігових доріжок, ігрових майданчиків.

Тобто переробляють на безпечні настили. А ще крихту використовують для будівництва доріг! З неї роблять своєрідний "чохол" для покриття - так асфальт менше зношується. Ще один варіант - лежачі поліцейські. Вони теж з гуми. Але ці кадри зняті не в Україні.

Тож куди везти шину? У Києві комунальних пунктів прийому покришок близько десяти. В одному зі столичних дворів ми знайшли шину і вирішили здати її на утилізацію.

Люди замучили вже цими колесами, розумієте? Беруть вивертають мені, а потім я сама вручну тягаю його.

Ні, у нас вже давно ліквідували.

Тож зроблю огорожу від парковки, бо здати покришку на переробку мені так і не вдалося. Може, комунальникам вдасться?